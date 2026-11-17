ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: பைக்கில் சென்ற விவசாயி லாரி மோதி இறந்தார்.
அரியலுார் மாவட்டம், உடையார்பாளையம் அடுத்த வங்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வேல்முருகன்,46; விவசாயியான இவர் நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு சோழதரத்தில் இருந்து வீட்டிற்கு செல்வதற்கு வி.கே.டி., புறவழிச ்சாலையில் பைக்கில் அகரபுத்துார் அருகே சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, பின்னால் வந்த ஈச்சர் லாரி, பைக் மீது மோதியது, அதில், வேல்முருகன் பைக்குடன் லாரியில் சிக்கி இழுத்து செல்லப்பட்டதில், அவர் தலை நசுங்கி, உடல் சிதறி இறந்தார்.
விபத்தை கண்ட பொதுமக்கள், லாரி டிரைவரை மடக்கி பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்தனர்.
சோழத்தரம் போலீசார் விரைந்து சென்று லாரி டிரைவரான நாகை மாவட்டம், திருக்குறாபுரத்தை சேர்ந்த சேகர் மன் ஜானகிராமன் என்பவரை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
வேல்முருகன் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக காட்டுமன்னார்கோவில் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், விபத்து குறித்த வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.