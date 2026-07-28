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மேகதாது அணைக்கு எதிரான நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்:  பாண்டியன் வலியுறுத்தல் 

மேகதாது அணைக்கு எதிரான நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்:  பாண்டியன் வலியுறுத்தல் 

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:32 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:32 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:22 PM

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கடலுார்: தமிழக முதல்வர் விஜய், மேகதாது விவகாரத்தில் வாய் திறக்க மறுப்பது தமிழக விவசாயிகளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது என, தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு மாநிலத் தலைவர் பாண்டியன் கூறினார்.

இதுகுறித்து அவர், கடலுாரில் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடகா முதல்வர் சிவக்குமார் சட்ட விரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவது கண்டிக்கதக்கது.

பார்லிமென்ட்டில் பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி, சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்புக்கு எதிராக கர்நாடகா அரசு காவிரி ஆற்றில் அணை கட்ட முயற்சி செய்வது குறித்து கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு பதில் அளித்த மத்திய அமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சவுத்ரி, சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பில் உள்ளபடி தமிழக அரசின் அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனவே, மேகதாது அணை கட்ட கீழ்பாசன விவசாயிகளிடம் கருத்து கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என, உண்மைக்கு மாறான தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.

இதே கேள்விக்கு கடந்த, 2015ம் ஆண்டு ஜல்சக்தி துறை அமைச்சராக இருந்த உமாபாரதி, தமிழகம், புதுச்சேரி ஒப்புதல் இல்லாமல் மேகதாதுவில் அணை கட்ட முடியாது என கூறினார்.

கடந்த, 2021ம் ஆண்டு அப்போதைய பா.ஜ., முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை, வரைவு திட்ட அறிக்கையை தயார் செய்து 9 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, அதன் அறிக்கையை மத்திய நீர்வளத்துறை ஆணையத்திடம் கொடுத்தார்.

அதற்கு மத்திய நீர்வளத்துறை ஆணையம், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை. எனவே, காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திடம் சென்று முறையிட வேண்டும் என கூறிவிட்டது.

இந்த அறிக்கையை, 2022ம் ஆண்டு விவாதத்துக்கு எடுத்த போது தமிழகம், கேரளா, புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், அதனை விவாதிக்காமலேயே மத்திய நீர்வளத்துறைக்கு அறிக்கையை திருப்பி அனுப்பியது.

இப்படி சட்ட நடவடிக்கை தொடர்ந்து நடக்கும் நிலையில் மத்திய அமைச்சர் ராஜ் பூஷண் சவுத்ரியின் செயல்பாடு மூலமாக காங்.,-பா.ஜ., வின் கூட்டு சதி வெளிப்படுகிறது.

கர்நாடக முதல்வர் சிவக்குமார், காங்., தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கேயை சந்தித்து மேகதாது குறித்து விவாதிக்கிறார்.

அடுத்த சில மணி நேரத்தில் கர்நாடகாவின் அனைத்து கட்சி எம்.பி.,க்கள், மத்திய அமைச்சர்களிடம் ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்துகிறார். இதன் மூலம் காங்.,-பா.ஜ., கூட்டு சேர்ந்து தமிழகத்தை அழிக்க மேகதாது அணைக்கட்ட கூட்டு சதியில் ஈடுபடுவது வெளிப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அமைச்சரவையில் காங்., இடம் பெற்றுள்ள நிலையில், தமிழகத்திற்கு காங்., தலைமையே சதி செயலில் ஈடுபட துணை போகும் நிலையில், முதல்வர் விஜய், மேகதாது விவகாரத்தில் வாய் திறக்க மறுப்பது தமிழக விவசாயிகளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இது தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் அனைத்து கட்சி எம்.பி.,க்கள், விவசாய சங்க அமைப்புகள் அடங்கிய கூட்டத்தை தமிழக அரசு நடத்தி காங்.,-பா.ஜ., சதி செயலுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

மாவட்ட செயலாளர் ராமச்சந்திரன் உடனிருந்தார்.

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