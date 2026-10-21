/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயகள் கைது
தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயகள் கைது
தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயகள் கைது
ADDED : அக் 21, 2026 04:44 PM
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பண்ருட்டி: கூட்டுறவு வங்கி விவசாய கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்வது உள்ளிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாய சங்கத்தினரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பண்ருட்டியில் நடந்த போராட்டத்தில் தமிழக விவசாய சங்க மாவட்ட பொருளாளர் லோகநாதன், அகில இந்திய விவசாய சங்க மாவட்ட துணை செயலாளர் ஞானசேகர் தலைமை தாங்கினர். பயணியர் விடுதியில் இருந்து ஊர்வலமாக பண்ருட்டி நான்கு முனை சந்திப்பில் மறியலில் ஈடுபட முயன்ற 31பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.