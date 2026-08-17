/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ சித்தேரி ஏரியை துார்வார விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஆக 15, 2026 07:11 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 06:01 PM
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கடலுார்: சித்தேரி ஏரியை துார்வார கோரிக்கை விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
கடலுார் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் கோட்ட அளவில் விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டம் நடந்தது. ஆர்.டி.ஓ., சுந்தரராஜன் தலைமை தாங்கினார்.
இதில், கடலுார், பண்ருட்டி, குறிஞ்சிப்பாடி தாலுகா விவசாயிகள் பங்கேற்றனர். கூட்டத்தில், நெல்லிக்குப்பம் சித்தேரி ஏரியை துார்வார வேண்டும்; நெல்லிக்குப்பத்தில் இயங்கி வந்த நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்; பண்ருட்டி, விசூர் ஏரியில் வண்டல் மண் அள்ள அனுமதி அளிக்க வேண்டும்; என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன. இது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, ஆர்.டி.ஓ., சுந்தரராஜன் கூறினார்.