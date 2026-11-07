திட்டக்குடியில் உழவர் சந்தை 50 கிராம விவசாயிகள் கோரிக்கை
திட்டக்குடியில் உழவர் சந்தை 50 கிராம விவசாயிகள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:44 PM
திட்டக்குடி: திட்டக்குடியில் உழவர் சந்தை அமைக்க வேண்டும் என சுற்றியுள்ள 50 கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திட்டக்குடி தாலுகாவில் மங்களூர், நல்லுார் ஒன்றியங்கள் உள்ளன. இங்கு விவசாயமே பிரதான தொழிலாக உள்ளது. இப்பகுதியைச் சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் கீரை வகைகள், கத்தரி, வெண்டை, அவரைக்காய், கொத்தவரை, சுரைக்காய், பயறு வகைகள் உட்பட தோட்டக்கலை பயிர்கள் மற்றும் வேர்க்கடலை, மக்காச்சோளம், மரவள்ளி போன்றவைகள் அதிகளவில் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.
அவ்வாறு விளையும் பொருட்களை விற்பனை செய்ய விவசாயிகள், 30 கி.மீ., துாரமுள்ள விருத்தாசலம் உழவர் சந்தை மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களில் தினசரி கிராமம் கிராமமாக கொண்டு சென்று விற்க வேண்டிய அவல நிலை உள்ளது.
திட்டக்குடியில் உழவர் சந்தை அமைத்தால், சுற்றியுள்ள கிராம விவசாயிகள் தங்கள் விளை நிலங்களில் விளையும் பொருட்களை உழவர் சந்தைக்கு கொண்டு வந்து விற்று லாபம் ஈட்ட ஏதுவாக இருக்கும்.
எனவே, திட்டக்குடியில் உழவர் சந்தை அமைக்க மாவட்ட தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.