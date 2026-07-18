48 கிராமங்களில் நெல் கொள்முதல் :மாவட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
48 கிராமங்களில் நெல் கொள்முதல் :மாவட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:40 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:01 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் உட்பட 48 கிராமங்களில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
குறுவை அறுவடை தீவிரமடைந்த நிலையில், மாவட்டம் முழுவதும் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் வழக்கம் போல இயங்கிய இடங்களில், விவசாயிகள் நெற்பயிர்களை விற்பனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், பல்வேறு நிர்வாக பிரச்னை காரணமாக கொள்முதல் நிலையங்கள் துவங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, விருத்தாசலம் அடுத்த ஆலிச்சிகுடி நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்காததை கண்டித்து, ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி நேற்று முன்தினம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் துவங்காவிட்டால், தொடர் போராட்டம் நடத்தப்படும் என விவசாயிகள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
இந்நிலையில், விருத்தாசலம், ஸ்ரீமுஷ்ணம், புவனகிரி, திட்டக்குடி, காட்டுமன்னார்கோவில், வேப்பூர், பண்ருட்டி, சிதம்பரம், குறிஞ்சிப்பாடி என ஒன்பது தாலுக்காவை சேர்ந்த விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில், 48 கிராமங்களில் நேரடி நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
அதன்படி, விருத்தாசலம் தாலுகாவில், சின்னப்பரூர், ஆலிச்சிகுடி, கருவேப்பிலங்குறிச்சி உட்பட மாவட்டம் முழுவதும் 48 இடங்களில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதால், ஆலிச்சிகுடி விவசாயிகள் உட்பட பலரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.