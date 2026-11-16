விவசாயிகள் தனித்துவ எண் பெற அழைப்பு

UPDATED : நவ 15, 2026 06:23 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:20 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: புவனகிரி வட்டாரத்தில் அடையாள அட்டை பதிவு செய்து தனித்துவ எண் பெறாத விவசாயிகள் வரும், 30 தேதி வரை நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்களில் பதிவு செய்து கொள்ள வேளாண்துறை உதவி இயக்குனர் விஜயகுமார் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
இது குறித்து அவரது செய்திக்குறிப்பு:
கடலுார் மாவட்டம், புவனகிரி வட்டாரத்தில், 80 சதவீதம் விவசாயிகள் வேளாண் அடுக்ககம் திட்டத்தில் அடையாள அட்டை பதிவு செய்து தனித்துவ எண் பெற்றுள்ளனர்.
எதிர்காலங்களில் விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ எண் இருந்தால் மட்டுமே அரசிடமிருந்து பெறக்கூடிய விவசாயத்திற்கான மானியம், பயிர்க்கடன் மானிய விலையில் ஈடுபொருட்கள், உரங்கள், விதை நெல், பயறு உளுந்து உள்ளிட்டவை பெறமுடியும்.
நேற்று முன்தினம் துவங்கி வரும் 30 ம்தேதி கிராமங்களில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்களில் விவசாயிகள் தேவையான ஆவணங்களுடன் செய்து பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.