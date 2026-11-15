விரிவுப்படுத்திய பயிர்கடன் தள்ளுபடி திட்டம் பயன் பெற விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
விரிவுப்படுத்திய பயிர்கடன் தள்ளுபடி திட்டம் பயன் பெற விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 13, 2026 09:06 PM
ADDED : நவ 13, 2026 09:04 PM
கடலுார்: விரிவுப்படுத்தப்பட்ட பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தை விவசாயிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென, கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு:
தமிழக அரசு 2026ம் ஆண்டிற்கான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தை விரிவுப்பபடுத்தி செயல்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. அதாவது, தள்ளுபடிக்கு தகுதியான பயிர் கடன்களுக்கான கால வரையறை 1.5.2025 முதல், 28.2.2026 வரை என்பதை 1.5.2025 முதல் 31.3.2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதியான அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பாகுபாடின்றி ரூ.75 ஆயிரம் வரை பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி உண்டு. கடந்த 19.6.2026க்கு முன் கடன் தொகையை முழுவதமாக செலுத்திய விவசாயிகளுக்கும் தள்ளுபடி உண்டு.
ஒரே குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெற்ற பயிர்கடன்களில் அதிகபட்ச தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெறும் ஒரு கடனுக்கான தள்ளுபடி உண்டு என விரிவுப்படுத்தி செயல்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 6.11.2026க்கு முன் தவணை தவறி, பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள் தங்கள் கடன்களை 30.11.2026க்குள் நிலுவையின்றி நேர் செய்யும் பொருட்டு, அக்கடனுக்குரிய தள்ளுபடி தொகை ரூ.75 ஆயிரம் விடுவிக்கப்பட்டு, அக்கடன்களுக்குரிய வட்டியை அரசே செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 7.11.2026 முதல், 30.11.2026 வரை தவணை தேதி வரும் கடன்களுக்கு பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள் தங்கள் கடன்களை 30.11.2026க்குள் நிலுவையின்றி நேர் செய்யும் பொருட்டு அக்கடன்களுக்குரிய தள்ளுபடி 75,000 ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டு அதற்கான வட்டியை அரசே செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
2026ம் ஆண்டு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தின் கீழ் பகுதி தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெறும் மாவட்ட விவசாயிகள் வட்டியின்றி கடனை நேர் செய்யும் பொருட்டு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கடன்களை நேர் செய்து கொள்ளலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.