பெண்ணையாற்றில் தடுப்பணை: கரையோர விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
பெண்ணையாற்றில் தடுப்பணை: கரையோர விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 22, 2026 03:34 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:32 PM
நெல்லிக்குப்பம்: மேல்பட்டாம்பாக்கம் பெண்ணையாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
கடலூர் மாவட்டத்தின் வழியே செல்லும் பெண்ணையாற்றின் குறுக்கே பகண்டை அருகே பழமையான சொர்ணாவூர் தடுப்பணை உள்ளது. அங்கிருந்து 10 கி.மீ., தூரத்தில் நெல்லிக்குப்பம் விஸ்வநாதபுரத்தில் கடந்த அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் தடுப்பணை கட்டப்பட்டது. பெண்ணையாற்றின் இருபுறமும் விவசாய நிலங்களே உள்ளன.
விவசாயிகள் நலன்கருதி மேல்பட்டாம்பாக்கத்தில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். கடந்த தி.மு.க.ஆட்சியில் மேல்பட்டாம்பாக்கம் அருகே பெண்ணையாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்ட ரூ. 60 கோடிக்கு டெண்டர் விடப்பட்டது. அதற்கான பணி கடந்த சில மாதங்களாக நடந்து வருகிறது.
இந்த தடடுப்பணை 400 மீட்டர் நீளம் கட்டும் பணி நடக்கிறது. மேலும் இருபுறமும் பாசனத்துக்க தண்ணீர் செல்ல கதவுகளுடன் கூடிய ெஷட்டர் கட்டும் பணியும், தடுப்பணையை ஒட்டி ஆற்றின் கரையை பலபடுத்தும் பணியும் வேகமாக நடந்து வருகிறது.இந்த பணி முடிந்தால் ஆற்றில் வரும் தண்ணீர் தேங்கி நிலத்தடிநீர் உயரும் என்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இதேபோல் வான்பாக்கம், முள்ளிகிராம்பட்டு பகுதிகளிலும் ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்ட வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரியுள்ளனர்.