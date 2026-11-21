/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/குமராட்சியில் விவசாய தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:17 PM
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சிதம்பரம்: தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்ட நிலுவை சம்பளத்தை கேட்டு குமராட்சியில், விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
அகில இந்திய விவசாயத் தொழிலாளர் சங்கத்தினர், தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நிலுவை சம்பளத்தை உடன் வழங்க வேண்டும். குடிநீர் மற்றும் சாலை வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு குமராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஒன்றிய செயலாளர் மூர்த்தி தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ், ஒன்றிய செயலாளர் புஷ்பராஜ் கண்டன உரையாற்றினர்.
இறுதியில் பி.டி.ஓ., விடம் மனு அளித்தனர்.