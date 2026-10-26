தண்ணீர் தெளித்து நெல் பயிர்களை காப்பாற்றும் விவசாயிகள்
தண்ணீர் தெளித்து நெல் பயிர்களை காப்பாற்றும் விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 09, 2026 01:29 AM
ADDED : அக் 09, 2026 01:27 AM
புதுச்சத்திரம்: மழை பெய்யாததால் முளைத்த நெற்பயிரை காப்பாற்ற, விவசாயிகள் டியூப் மூலம் தண்ணீர் தெளித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சத்திரம் அடுத்த வாண்டியாம்பள்ளம், நயினார்குப்பம், ஆண்டாள்முள்ளிப்பள்ளம், காயல்பட்டு, சுப்பம்மாள்சத்திரம், பெரியாண்டிக்குழி, புத்திரவள்ளி, பூச்சிமேடு, துள்ளாமேடு, தாழஞ்சாவடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 1000 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட புஞ்சை நிலங்களில், ஆண்டுதோறும் சம்பா பருவத்திற்கு நேரடி விதைப்பு மூலம், நெல் பயிரிட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் பருவ மழை பெய்யாததால் ஏராளமான விவசாயிகள் இப்பகுதியில் நெல் விதைப்பு செய்யவில்லை. அதையும் மீறி ஒரு சில விவசாயிகள் நெல் விதைப்பு செய்தனர். அப்படி விதைப்பு செய்த நிலங்களில், கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையால் நெல் பயிர்கள் முளைத்தது.
ஆனால் நெல் பயிர்கள் முளைத்த பிறகு மழை பெய்யாததாலும், கடும் வெயில் தாக்கத்தாலும், நெல் பயிர்கள் காய்ந்து வருகின்றன.
எனவே முளைத்த நெற்பயிர்களை காப்பாற்றும் வகையில், இப்பகுதி விவசாயிகள் போர்வெல் மூலம் பிளாஸ்டிக் பைப்கொண்டு, தண்ணீர் தெளித்து நெல் பயிர்களை காப்பாற்ற போராடி வருகின்றனர்.