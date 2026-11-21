நெற்பயிரில் மஞ்சள் நோய் தாக்குதல் ஆலோசனை வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
நெற்பயிரில் மஞ்சள் நோய் தாக்குதல் ஆலோசனை வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 20, 2026 03:33 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் வேளாண் உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்திற்கு முறையாக வருவதில்லை என குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டினர்.
விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் இன்று (நவ.,20) நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, ஆர்.டி.ஓ., வெங்கடேசன் தலைமை தாங்கினார். நல்லுார் வேளாண் உதவி இயக்குனர் கீதா முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில், வருவாய், பொதுப்பணி மற்றும் மின்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் மற்றும் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசுகையில், மாவட்டத்தில் வேகமாக பரவி வரும் டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க கிராமங்களில் கொசு மருந்து அடிக்க வேண்டும். நெற்பயிரில் மஞ்சள் நோய் தாக்குதல் அதிகமாக உள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த வேளாண் அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து உரிய மருந்துகளை விவசாயிகளுக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும்.
விருத்தாசலம் வேளாண் உதவி அலுவலர் முறையாக அலுவலகத்திற்கு வராததால், விவசாயிகள் தங்கள் குறைகளை தெரிவிக்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். பயிர் காப்பீட்டில் உள்ள இடர்பாடுகளை நீக்க வேண்டும் என்றனர்.
இறுதியில் பேசிய ஆர்.டி.ஓ., குறைகள் குறித்து துுறை அதிகாரிகளிடம் கூறி நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.