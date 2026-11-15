விளைநிலங்களுக்கு செல்லும் சாலை பணி கிடப்பில்: விவசாயிகள் அவதி
விளைநிலங்களுக்கு செல்லும் சாலை பணி கிடப்பில்: விவசாயிகள் அவதி
UPDATED : நவ 13, 2026 03:36 PM
ADDED : நவ 13, 2026 03:34 PM
திட்டக்குடி: வையங்குடியில் விளை நிலங்களுக்கு செல்லும் சாலை பணி கிடப்பில் போடப் பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திட்டக்குடி அடுத்த வையங்குடியில் விளை நிலங்களுக்கு செல்லும் சாலையை பயன்படுத்தி வையங்குடி, சாத்தநத்தம், கொட்டாரம் உள்ளிட்ட கிராம விவசாயிகள் தங்களின் வயல்களுக்கு இடு பொருட்களையும், விளை பொருட்களையும் எடுத்துச் செல்ல பயன்படுத்தி வந்த சாலை குண்டும், குழியுமாக இருந்ததால், மழை காலங்களில் வேளாண் பொருட்களும், விளைபொருட்களும் எடுத்துச் செல்ல முடியாமல் சிரமம் அடைந்தனர்.
அதைத்தொடர்ந்து, கடந்த 5 மாதஙகளுக்கு முன் தார்சாலை அமைக்க ஜல்லிகள் கொட்டப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை மற்ற பணிகள் எதுவும் துவங்காமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இதனால் இவ்வழியே இருசக்கர வாகனங்களில் நிலங்களுக்கு இடுபொருட்களை எடுத்துச் செல்ல முடியாமல் விவசாயிகள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
எனவே, வையங்குடியில் கிடப்பில் போடப்பட்ட சாலை பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.