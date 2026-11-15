நெற்பயிரில் மஞ்சள் நிற நோய் விவசாயிகள் தவிப்பு

UPDATED : நவ 14, 2026 04:00 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:56 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்டாரத்தில் சம்பா பட்ட நெற்பயிரில் மஞ்சள் நிற நோய் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால், விவசாயிகள் கவலைக்கு உள்ளாகி உள்ளனர்.
ஸ்ரீமுஷ்ணம் வேளாண் வட்டாரத்திற்குட்பட்ட சோழத்தரம், வலசக்காடு, நங்குடி, வட்டத்துார், வானமாதேவி, மாமங்கலம், புடையூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் சம்பா நெல் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் சிதோஷ்ண நிலை மாற்றம் மற்றும் போதிய மழையில்லாததால் நெற்பயிர்கள் வளர்ச்சி குறைந்து மஞ்சள் நிறமாக மாறி வருகிறது.
இதனைக் கண்ட விவசாயிகள், அவர்களாகவே யூரியா மற்றும் மருந்து தெளித்து வருகின்றனர். அவ்வாறு மருந்து தெளித்த வயல்களில் மஞ்சள் நிற நோய் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக நெற்பயிர்கள் மேலும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி வருவதால், விவசாயிகள் செய்வதறியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
எனவே ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்டார வேளாண் அதிகாரிகள் நேரடி ஆய்வு செய்து நெற்பயிரில் மஞ்சள் நிற நோய் தாக்கத்தினை கட்டுப்படுத்த உரிய ஆலோசனை வழங்க வேண்டும்.