கஸ்பா ஏரி தண்ணீர் வழிந்தோடி வீண் விருத்தாசலம் விவசாயிகள் அதிருப்தி
கஸ்பா ஏரி தண்ணீர் வழிந்தோடி வீண் விருத்தாசலம் விவசாயிகள் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 25, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:06 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் கஸ்பா ஏரியை முறையாக துார்வாராமல் கிடப்பில் போட்டதால், மழைநீர் வழிந்தோடி வீணாவதால் விவசாயிகள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர்.
விருத்தாசலத்தில், சேலம் புறவழிச்சாலையில் 278 ஏக்கரில், கஸ்பா ஏரி பரந்து விரிந்துள்ளது. மேமாத்துார் அணைக்கட்டு பாசன வாய்க்கால் வழியாக நீர்ப்பிடிப்பு கிடைப்பதால், ஆண்டுதோறும் வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது ஏரி எளிதில் நிரம்பி விடுகிறது. இந்த ஏரி மூலம் ஆலிச்சிகுடி, இளங்கலம், சாத்துக்கூடல் உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் 1,500க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் நெல் உள்ளிட்ட விளைபொருட்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த 2011ம் ஆண்டில், ஏரியின் நடுவே, விருத்தாசலம் – சேலம் புறவழிச்சாலை போடப்பட்டதால் ஏரியின் பரப்பளவு சுறுங்கியது.
இதனால், ஏரியின் கரைகளை தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்து விவசாய நிலங்களாகவும், கட்டடமாகவும் மாற்றி விட்டனர்.
மேலும், புறவழிச்சாலையின் இருபுறம் குப்பைகள், கட்டட கழிவுகள், இறைச்சிக் கழிவுகள் கொட்டி துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
பல ஆண்டுகளாக ஏரியை முழுமையாக துர்வாரப்படாமல் கிடப்பில் போட்டதால் முட்புதர்கள், கருவேல மரங்கள், காட்டாமணி செடிகள் மண்டி துார்ந்து கிடக்கிறது.
இதனால் ஏரியில் நீர்ப்பிடிப்பு ஆழம் குறைந்து, லேசான மழைக்கே விரைவாக நிரம்பி, மதகுகள் வழியாக வழிந்தோடி வீணாகிறது.
அதுபோல், வண்டல் மண் அள்ளும் திட்டத்தில் கரைகளை குடைந்து மண் அள்ளியதால் கால்நடைகள், பொது மக்கள் பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டது.
இதனைச் சுட்டிக்காட்டி, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் விரிவாக செய்தி வெளியானது. ஆனால், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால், கடந்த மூன்று தினங்களாக
பெய்து வரும் கனமழையால் கஸ்பா ஏரி விரைவாக நிரம்பி, மதகுகள் வழியாக தண்ணீர் வெளியேறி வீணாகிறது. குறிப்பிட்ட தினங்களுக்க பிறகு, தண்ணீரின்றி ஏரி வறண்டு விடுவதால், இதனை நம்பிய விளைநிலங்கள் காய்ந்து கருகும் அபாயம் ஏற்படும்.
எனவே, வடகிழக்கு பருவமழை ஓய்ந்ததும் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள ஏரி, குளங்கள் மட்டுமல்லாது பாசன வாய்க்கால்களையும் துார்வாரி, முழு கொள்ளளவு நீர்ப்பிடிப்பு செய்திட மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மழைநீரில் குதுாகலம்
கஸ்பா ஏரியில் இருந்து மதகு வழியாக வழிந்தோடி வரும் தண்ணீரில் சிறுவர்கள், இளைஞர்கள் பலரும் குளித்து ஆட்டம்போட்டு மகிழ்ந்து வருகின்றனர்.
மேலும் ஏரியில் வளர்ந்த விரால், சிலேபி, கெண்டை போன்ற மீன்கள் தண்ணீருடன் அடித்து வரப்படுவதை இளைஞர்கள் ஆர்வமுடன் வலைவீசியும், துாண்டில் போட்டும் பிடித்து வருகின்றனர். அதுபோல், பைக், வேன் போன்ற வாகனங்களை தண்ணீரில் கழுவுகின்றனர்.