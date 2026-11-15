/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/1,400 டன் உரம் வருகை
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 07:32 PM
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விருத்தாசலம்: துாத்துக்குடியில் இருந்து 1,400 டன் உரம் சரக்கு ரயிலில், விருத்தாசலம் ரயில் நிலைத்தில் வந்திறங்கின.
மாவட்டத்தில் 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஏக்கரில் சம்பா நெல் சாகுபடி பணிகள் தீவிரமடைந்த நிலையில், விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்கும் வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, துாத்துக்கு டியில் உள்ள மத்திய அரசின் ஸ்பிக் உர நிறுவனத்தில் இருந்து சூப்பர் பாஸ்பேட் உட்பட 1,400 டன் ஸ்பிக் யூரியா உரங்கள் சரக்கு ரயில் மூலம் விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்திற்கு நேற்று காலை வந்தடைந்தன.
இதனை, லாரிகள் மூலம் திருவாரூர் மற்றும் கடலுார் மாவட்ட அரசு சொசைட்டிகள், தனியார் உர கடைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.