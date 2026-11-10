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பட்டாசு வெடித்ததில் தீ விபத்து 2 கூரை வீடுகள் எரிந்து சேதம்
பட்டாசு வெடித்ததில் தீ விபத்து 2 கூரை வீடுகள் எரிந்து சேதம்
ADDED : நவ 09, 2026 04:57 PM
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நெல்லிக்குப்பம்.: பட்டாசு வெடித்ததில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 2 வீடுகள் எரிந்து சேதமடைந்தது.
நெல்லிக்குப்பம் வான்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் வனிதா. இவரது கூரை வீட்டின் முன் நேற்று (நவ.,8) சிறுவர்கள் பட்டாசு வெடித்தனர்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக பட்டாசு தீப்பொறி வனிதா வீட்டு கூரையில் விழுந்தது. அதில், வீடு முழுவதும் எரிந்து ரூ.50 ஆயிரம் மதி்பபுள்ள பொருட்கள் சேதமாகின.
நெல்லிக்குப்பம் மேல் பாதியை சேர்ந்தவர் பிரேம்குமார். இவரது கூரை வீட்டின் முன் நேற்று சிறுவர்கள் வெடித்த பட்டாசு பிரேம்குமார் வீட்டின் கூரையில் விழுந்தது. இதில் கூரை வீடு முற்றிலும் எரிந்து சேதமானது. இதில் 25ஆயிரம் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சேதமாயின. நெல்லிக்குப்பம் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் கவிதா தலைமையிலான வீரர்கள் சென்று இரு இடங்களிலும் தீயை அணைத்தனர்.