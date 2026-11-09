பட்டாசு வெடித்ததில் தீ விபத்து துணிக்கடை, மெடிக்கல் எரிந்து சேதம்
பட்டாசு வெடித்ததில் தீ விபத்து துணிக்கடை, மெடிக்கல் எரிந்து சேதம்
ADDED : நவ 09, 2026 04:02 PM
திட்டக்குடி: திட்டக்குடியில் பட்டாசு வெடித்து துணிக்கடை மற்றும் மெடிக்கல் எரிந்ததில், ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சாம்பலானது.
திட்டக்குடி, மேலத்தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஜானகிராமன் மகன் அசோக்குமார்,36; த.வெ.க., நகர செயலாளர். இவர் பெருமுளை சாலையில் ‘அசோக் மென்ஸ்வேர் கலெக்ஷன்’ என்ற பெயரில் துணிக்கடை வைத்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று (நவ.,8) இரவு 11:30 மணியளவில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் பட்டாசு வெடித்துக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக துணிக்கடையின் பெயர் போர்டு எரிந்து, கடையின் உள்ளே தீ பரவியது. இதையறிந்த அருகிலுள்ளவர்கள் தண்ணீர் ஊற்றி தீயை அணைக்க முயன்றனர். ஆனால் தீ மேலும் பரவி அருகிலுள்ள இப்ராஹிம் ராவுத்தர் என்பவரது மெடிக்கல் ஸ்டோரும் தீப்பிடித்து எரிந்தது.
தகவலறிந்து வந்த திட்டக்குடி மற்றும் வேப்பூர் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சண்முகம் தலைமையிலான தீயணைப்பு படையினர் வெகுநேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும், இரு கடைகளிலும் ரூ. 50 லட்சத்திற்கும் மேலான துணிகள் மற்றும் மருந்து பொருட்கள் எரிந்து சாம்பலானது.
தீ விபத்து குறித்து திட்டக்குடி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.