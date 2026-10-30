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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/எம்.ஆர்.கே., நர்சிங் கல்லுாரி முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழா

எம்.ஆர்.கே., நர்சிங் கல்லுாரி முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழா

எம்.ஆர்.கே., நர்சிங் கல்லுாரி முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழா

ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM

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சிதம்பரம்: காட்டுமன்னார்கோவிலில், எம்.ஆர்.கே. நர்சிங் கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு திறப்பு விழா நடந்தது.

விழாவில் எம்.ஆர்.கே., கல்வி நிறுவனங்களின் சேர்மன் கதிரவன் தலைமை தாங்கினார். இதில் பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் ஆனந்தவேலு வரவேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளராக குழைந்தைகள் நல மருத்துவர் ராமநாதன் பங்கேற்று, முதலாம் ஆண்டு வகுப்பை துவக்கி வைத்து பேசினார்.

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