/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கடலுார் துறைமுகத்தில் 3 ம் எண் கொடி ஏற்றம்
ADDED : நவ 01, 2026 05:57 PM
அ நிறம் | அளவு
கடலுார்: வங்கக்கடலில் உருவான புயல் சின்னம் காரணமாக கடலுார் துறைமுகத்தில் 3ம் எண் எச்சரிக்கை கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நேற்று (அக்.,31) 22 கி.மீ., வேகத்தில் மேற்கு வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்தது.
நள்ளிரவுக்கு பின் அது மணிக்கு 23 கி.மீ., வேகத்தில் மேற்கு வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளது.
இன்று (நவ.,1) அதிகாலை தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டுள்ளது.
இது தீவிர புயலாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என வானிலை மையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. அதையொட்டி கடலுார் துறைமுகத்தில் 3ம் என் எச்சரிக்கை கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளது.