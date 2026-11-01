பெண்ணாடத்தில் மூடுபனி வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி

ADDED : அக் 31, 2026 03:50 PM
பெண்ணாடம்: பெண்ணாடத்தில் இன்று (அக்.,31) வழக்கத்தைவிட மூடு பனி ஏற்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
கடலுார் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக இரவு நேரங்களில் கடும் பனிப்பொழிவு அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இரவு 8:00 மணியளவில் துவங்கும் பனிப்பொழிவின் தாக்கம் காலை 8:00 மணிக்கு மேலும் நீடிக்கிறது. இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை முதல் பெண்ணாடம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளில் வழக்கத்தைவிட பனிப்பொழிவு அதிகரித்து காணப்பட்டது.
இதனால் நெடுஞ்சாலைகள், கிராமப்புற சாலைகளில் பனி மூட்டம் இருந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் வாகனங்களின் முகப்பு விளக்குகளை ஒளிரவிட்டபடி சென்றனர்.
காலை 8:30 மணிக்கு மேல் சூரிய ஒளி வந்த பிறகு, பனிப் பொழிவு படிப்படியாக குறைந்து, இயல்பு நிலை திரும்பியது. இந்த கடும் பனிப் பொழிவால் பொது மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.