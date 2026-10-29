/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/முன்னாள் காங்., தலைவர் நினைவு தினம்
ADDED : அக் 28, 2026 07:29 PM
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சிதம்பரம்: புவனகிரி, வாழப்பாடியார் பேரவை சார்பில், இன்று (அக்.,28) அவரது நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது.
வாழப்பாடியார் பேரவை தலைவர் மாசிலாமணி தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட காங்., துணைத் தலைவர் கண்ணன் முன்னிலை வகித்தார். விநாயகம் வரவேற்றார். கிருஷ்ணன் முன்னாள் காங்.,தலைவர் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி திருஉருவபடத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். ராஜேந்தர், சுப்பிரமணி, சேகர், செந்தில், கோவிந்தராஜ், சிறுபான்மை பிரிவு ஜக்ரியா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். சம்பத் நன்றி கூறினார்