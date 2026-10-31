த.வெ.க.,விற்கு ஆட்சி நடத்த திறமை இல்லை மாஜி அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் சாடல்
த.வெ.க.,விற்கு ஆட்சி நடத்த திறமை இல்லை மாஜி அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் சாடல்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:44 PM
கடலுார்: த.வெ.க., ஆட்சி நடத்த திறமை இல்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாகிவிட்டது என முன்னாள் அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பேசினார்.
விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து, கடலுாரில் தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பேசியதாவது:
தமிழக மக்கள் சினிமாவை பார்த்து மாற்றம் வேண்டும் என ஓட்டு போட்டுவிட்டனர். அதனால் அரசு ஊழியர்கள் எல்லாம் அவமானப்படுகிறார்கள். ஓட்டு போட்ட மக்கள் அவமானப்படுத்தப் படுகிறார்கள். தி.மு.க., வின் திட்டங்களைதான் இந்த ஆட்சியில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்படுகிறது. கோயம்புத்துாரில் ரூ. 300 கோடி செலவில் கட்டடம் தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டப்பட்டது. தேர்தல் முடிந்த பின் திறக்கலாம் என இருந்த நேரத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுவிட்டது. அந்த கட்டடத்தை தான் கட்டியதாக நினைத்து தற்போது முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார். அந்த கட்டடத்திற்கு பெரியார் நுாலகம் என பெயர் வைத்துள்ளார்.
சரக்கு விலையும் ஏற்றிவிட்டனர். அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் மதுபாட்டிலை திருப்பி கொடுத்தால், உயர்த்தப்பட்ட 10 ரூபாயை திருப்பி கொடுப்போம் என்கிறார். என்ன இது கவுண்டமணி, செந்தில் காமடி கதையாக உள்ளது. இதுதான் இந்த ஆட்சியின் நிலை. மக்கள் மாற்றி ஓட்டுப்போட்டுவிட்டு தற்போது விலைவாசி உயர்ந்துவிட்டது என பெண்கள் கதறுகின்றனர். ஆட்சி நடத்த திறமை இல்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாகி விட்டது.
தி.மு.க., ஆட்சியில் ஆங்காங்கே மக்களின் மனுக்களை பெற்று அவர்கள் கோரிக்கையை ஏற்று பட்டா வழங்கினோம். ஆனால் இப்போது என்ன நடக்கிறது. ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி வழங்கினார். இப்போது அந்த திட்டம் என்ன ஆச்சி என கேட்கக்கூட முடியவில்லை. முதல்வர் சரியாக துறையை கவனிக்காததால் விலைவாசி உயர்ந்துவிட்டது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.