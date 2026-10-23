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தமிழக காங்., முன்னாள் தலைவர் அழகிரி பிறந்த நாள் விழா
தமிழக காங்., முன்னாள் தலைவர் அழகிரி பிறந்த நாள் விழா
UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:37 PM
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சிதம்பரம்: புவனகிரியில், தமிழக காங்., முன்னாள் தலைவர் அழகிரி பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
மாவட்ட துணை தலைவர் விநாயகம் தலைமை தாங்கினார். கவுன்சிலர் கிருஷ்ணா, கண்ணன், மாசிலாமணி, நாகராஜன், லட்சுமணன், பாலமுருகன், வெங்கடாஜலபதி, பாலசுந்தரம், ஜக்ரியா, மனோகர் முன்னிலை வகித்தார்.
தொடர்ந்து புவனகிரி சித்தி விநாயகர் கோவிலில், சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் செந்தில்வேலன் தலைமையில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் முகமது அலி, அன்பழகன், அருள் ஜோதி, தட்சிணாமூர்த்தி, மணிவண்ணன், பெருமாள், ரவி, சுதர்சன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
செய்தி தொடர்பாளர் சம்பத் நன்றி கூறினார்