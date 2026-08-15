சஞ்சீவிராயன்கோவில் கிராமத்தில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்
சஞ்சீவிராயன்கோவில் கிராமத்தில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்
ADDED : ஆக 14, 2026 03:18 AM
நடுவீரப்பட்டு: கடலுார் மிட்டவுன் ரோட்டரி சார்பில் சஞ்சீவிராயன்கோவில் கிராமத்தில் கண் சிகிச்சை முகாம் உள்ளிட்ட முப்பெரும் விழா நடந்தது.
நடுவீரப்பட்டு அடுத்த சஞ்சீவிராயன்கோவில் கிராமத்தை, கடலுார் மிட்டவுன் ரோட்டரி சங்கம், தத்தெடுப்பு திட்டத்தில் தேர்வு செய்துள்ளது. அதனையொட்டி நடந்த முப்பெரும் விழாவிற்கு, சங்க தலைவர் ராமலிங்கம் தலைமை தாங்கினார்.முன்னாள் தலைவர் ரவி, ராகுல்கண்ணா, கிராம தத்தெடுப்பு திட்ட தலைவர் திருமால்வளவன் முன்னிலை வகித்தனர்.இலவச கண் சிகிச்சை முகாமில், புதுச்சேரி ஜோதி கண் பராமரிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவன மருத்துவ குழுவினர் பொதுமக்களுக்கு கண் பரிசோதனை செய்து, சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை வழங்கினர்.
தொடர்ந்து தத்தெடுப்பு திட்டத்தில், 150 குடும்பங்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் மதிப்பில் நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகள், வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு இஸ்திரி பெட்டிகள் வழங்கினர்.
பின்னர், கிராமத்தில் உள்ள குளத்தை துார் வாரி பராமரிக்கும் திட்டத்தை ஆசைதம்பி தம்பிராஜ், சுற்றுசூழல் மாவட்ட தலைவர் வெங்கடேஷ், மிட்டவுன் செயலாளர் ஆனந்தஜோதி, பொருளாளர் வினோத்குமார் முன்னிலையில் மாவட்ட ஆளுநர் வைத்தியநாதன் துவக்கி வைத்து, நடுவீரப்பட்டு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு கண்காணிப்பு கேமரா வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சியில் வடிவேல், உதவி ஆளுநர் ரமேஷ், சாசனத்தலைவர்கள் விஸ்வநாதன், ராஜேந்திரன், மாவட்ட இணை சேர்மன் தாயுமானவன், உதயன், மாவட்ட தத்தெடுப்பு திட்ட தலைவர் வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.