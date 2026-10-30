துணை மின் நிலைய ஊழியர்களுக்கு இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்
துணை மின் நிலைய ஊழியர்களுக்கு இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்
ADDED : அக் 30, 2026 12:49 AM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு துணைமின்நிலையத்தில் இலவச பொது மருத்துவம் மற்றும் கண் சிகிச்சை முககாம் நடந்தது.
காட்டுமன்னார்கோவில் மின் கோட்ட துணை மின் நிலையம் மற்றும் அகர்வால் கண் மருத்துவமனை, பொது மருத்துவர்கள் ஒருங்கிணைப்புடன் நடந்த முகாமிற்க கோட்ட செயற்பொறியாளர் அசோக்பிரசன்னா தலைமை தாங்கினார். உதவி செயற்பொறியாளர்கள் புகழேந்தி, வேல்முருகன், ஜெயபிரகாஷ், உதவி பொறியாளர்கள் பிரபாகரன், சார்லஸ், பிரியா முன்னிலை வகித்தனர்.
அகர்வால் மருத்துவமனை மருத்துவக்குழுவினர், மின் ஊழியர்களின் கண்களை பரிசோதித்து, குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு கண் கண்ணாடி வழங்கினர்.பொது மருத்துவர்கள் பணியாளர்களின் உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை, கொழுப்பு, இருதய பரிசோதனைகளை செய்து மருந்து மாத்திரைகள் மற்றும் ஆலோசனை வழங்கினர்.
ஒயர்மேன் மாயக்கிருஷ்ணன் நன்றி கூறினார்.