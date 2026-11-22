ADDED : நவ 21, 2026 07:27 PM
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் மிட் டவுன் ரோட்டரி மற்றும் திருமூலர் சித்த வைத்திய சாலை சார்பில் 2ம் ஆண்டு இலவச சித்த மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
சிதம்பரம் தில்லை மெட்ரிக் பள்ளியில் நடந்த முகாமிற்கு மோதிலால் தலைமை தாங்கினார். ரகுபதி வரவேற்றார். பேராசிரியர் மோகன் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர் அர்ஜூணன் முகாமை துவக்கி வைத்தார்.
பேராசிரியர் கதிரேசன், தில்லை மெட்ரிக் பள்ளி தாளாளர் செந்தில்குமார், திருமூலர் சித்த வைத்தியசாலை நிறுவனர் ஜானகிராமன், டாக்டர் வச்சலாதேவி வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
மிட் டவுன் ரோட்டரி சங்க செயலாளர் சுந்தர் நன்றி கூறினார்.
முகாமில் பங்கேற்ற 100-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு நாடி பரிசோதனை செய்து, ஆலோசனை வழங்கி, சித்த மருந்துகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது. கை, கால் மற்றும் மூட்டு வலியால் பாதித்தவர்களுக்கு வர்ம சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.