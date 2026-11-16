பாடலீஸ்வரர் கோவிலில் கந்த சஷ்டி சிறப்பு பூஜை

ADDED : நவ 15, 2026 06:05 PM
கடலுார்: கடலுார் பாடலீஸ்வரர் கோவிலில் நடந்த கந்த சஷ்டி சிறப்பு பூஜையில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
கடலுார் பாடலீஸ்வரர் கோவிலில் கந்த சஷ்டி பெருவிழாவையொட்டி நேற்று (நவ.,14) சக்திவேல் வாங்கும் உற்சவம் நடந்தது.
இன்று (நவ.,15) காலை பாடலீஸ்வரர், பெரியநாயகி அம்மனுக்கு அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து, வள்ளி தேவசேனா சமேத சண்முகர் சுவாமிக்கு புனித நீர் அடங்கிய கலசங்கள் வைத்து நாகராஜ் குருக்கள் தலைமையில் பூஜை நடந்தது. மூலமந்திரம், வேத மந்திரம், சத்ரு சம்ஹார திரிசதி ேஹாமம், வள்ளி தேவசேனா சமேத சண்முகருக்கு அபி ேஷகம், பூர்ணாகுதி தீபாராதனை நடந்தது.
பின், புனித நீர் அடங்கிய கலசங்கள் ஆலயத்தை வலம் வந்து வள்ளி தேவசேனா சமேத சண்முகருக்கு கலச அபி ஷேகம், லட்சார்ச்னை நடந்தது.
உபயதாரர் ஜி.ஆர்.கே.எஸ்டேட் இயக்குநர் துரைராஜ், நிர்வாக இயக்குநர் கோமதி துரைராஜ், முன்னாள் சேர்மன் சுப்ரமணியன், பாடலி சங்கர் உட்பட ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர். இரவு சூரசம்ஹாரம் நடந்தது.