என்.எல்.சி.,க்கு நிலம் கொடுத்து பாதித்தோர் சங்க பொதுக்குழு
என்.எல்.சி.,க்கு நிலம் கொடுத்து பாதித்தோர் சங்க பொதுக்குழு
ADDED : ஆக 08, 2026 09:13 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: என்.எல்.சி.,க்கு நிலம் கொடுத்து பாதிப்பிற்குள்ளான, 7 கிராம மக்களின் நிலம், வீடு, மனை உரிமையாளர் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.
சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த கத்தாழையில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, சங்க தலைவர் கலியமூர்த்தி தலைமை தாங்கினார்.
துணை தலைவர் சுந்தரமூர்த்தி, செயலாளர்கிருஷ்ணமூர்த்தி, இணைச் செயலாளர் சிவா, பொருளாளர் பஞ்சநாதன் மற்றும் ஆலோசகர்கள் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில், நெய்வேலி என்.எல்.சி., இரண்டாம் சுரங்க விரிவாக்கத்திற்கு கடந்த, 2006 முதல் 2013ம் ஆண்டு வரை குறைவான மதிப்பாக ஏக்கர் நிலம் ரூ.1 லட்சம் என கத்தாழை, வி.சாத்தப்பாடி, ஊ.ஆதனுார், கரிவெட்டி, உள்ளிட்ட, 7 கிராமங்களில் கையகப்படுத்தி போதிய வாழ்வாதாரம், வேலைவாய்ப்பு வழங்கவில்லை.
மக்கள் பாதிப்பினை கருத்தில் கொண்டு கடந்த, 2013ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட சங்கம் சார்பில், பல்வேறு போராட்டங்களை கடந்து மத்திய அரசுக்குநேரடியாக தெரிவித்து மற்ற மாநிலங்களில் சுரங்க விரிவாக்கத்திற்கு வழங்கிய வாழ்வாதாரத்தை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
அதன் எதிரொலியாக கடந்த 2020ம் ஆண்டு புதிய குடியமர்வு திட்டத்தில் ரூ. 25 லட்சம், வாழ்வாதார தொகை 10 லட்சம், மாற்று மனைக்கு ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோல் தற்போது இச்சங்கத்தின் வாயிலாக ஏக்கருக்கு 25 லட்சமாக இருந்த மதிப்பை ரூ. 40 லட்சமாகவும், 10 சென்ட் மனை,வாழ்வாதார தொகை ரூ.40 லட்சம், நிரந்தர வேலை என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்பேரில், சங்க நிர்வாகிகளை சந்திக்க அழைப்பு விடுத்துள்ள மத்திய சுரங்கத்துறை அமைச்சர் கிஷன்ரெட்டியை, 10 நாட்களில் டில்லியில் சந்திப்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் சாமிநாதன் நன்றி கூறினார்.