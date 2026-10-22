/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சிறுமி கர்ப்பம்:5 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 08, 2026 08:47 PM
ADDED : அக் 08, 2026 08:17 PM
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திட்டக்குடி: சிறுமியை திருமணம் செய்து கர்ப்பமாக்கிய கணவர் உட்பட 5 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
வேப்பூர் அடுத்த மேமாத்துாரைச் சேர்ந்தவர் ராமர் மகன் பாரதிராஜா,29; இவர், தனது உறவினரான பிளஸ் 2 படிக்கும் 17 வயது சிறுமியை காதலித்து, 2 மாதங்களுக்கு முன் திருமணம் செய்து கொண்டு, குடும்பம் நடத்தி வந்தனர்.
நேற்று காலை சிறுமிக்கு திடீரென வயிற்று வலி ஏற்பட்டதால், விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர் 2 மாத கர்ப்பிணியாக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
புகாரின்பேரில், பாரதிராஜா, இவரது தந்தை ராமர், தாய் பூபதி, உறவினர்கள் வீராசாமி, அலமேலு ஆகிய 5 பேர் மீது, திட்டக்குடி அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.