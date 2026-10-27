அரசு ஒப்பந்ததாரர்கள் அமைச்சர், எம்.பி.,யிடம் மனு

UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:08 AM
விருத்தாசலம்: ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்ட நிதியை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, ஊராட்சி ஒன்றிய அரசு ஒப்பந்ததாரர்கள் நலச்சங்கம் சார்பில் மனு கொடுக்கப்பட்டது.
விருத்தாசலம் வந்திருந்த அமைச்சர் ராஜ்குமார், விஷ்ணுபிரசாத் எம்.பி., ஆகியோரை சந்தித்து கொடுத்த மனு விபரம்: விருத்தாசலம், கம்மாபுரம் மற்றும் நல்லுார் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் திட்டப் பணிகளை, கலெக்டரின் அனுமதியோடு எடுத்து முடித்துள்ளோம்.
அந்த பணிகளுக்கான தொகை 2 ஆண்டாகியும் விடுவிக்கப்படாமல் உள்ளது. இதுகுறித்து கலெக்டர் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை கூடுதல் இயக்குனரிடம் மனு கொடுத்தபோது, மத்தியஅரசிடம் நிதி வந்ததும் முடிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கு நிதி விடுவிக்கப்படும் என்றார். ஆனால், இதே பதிலை மூன்று மாதங்களுக்கு முன் கூறினார். காலம் தாழ்த்தி வருவதால், எங்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
எனவே, விருத்தாசலம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட விருத்தாசலம், நல்லுார், கம்மாபுரம் ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது தனி கவனம் செலுத்தி, நிதியை விடுவிக்க பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
அப்போது, ஒப்பந்ததாரர்கள் பழனிவேல், ராஜவேல், சரவணன், வெங்கடேசன், மணி உடனிருந்தனர்.