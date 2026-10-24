அரசு ஒப்பந்ததாரர்கள் நலச்சங்கம் நிலுவை தொகை கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
அரசு ஒப்பந்ததாரர்கள் நலச்சங்கம் நிலுவை தொகை கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 14, 2026 04:33 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:06 PM
கடலுார்: கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அரசு ஒப்பந்ததாரர்கள் நலச் சங்கத்தினர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அரசு ஒப்பந்ததாரர்கள் நலச்சங்கத்தினர் நேற்று திரண்டனர். பின், மாவட்டத்தில் 2019–2020 முதல், 2026–2027 வரை அனைத்து ஒன்றியங்களிலும் மத்திய அரசின் திட்டத்தில் சாலை பணி, கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்காக கிராவல் மண், எம்.சாண்ட், மணல், கம்பி, ஜல்லி, சிமெண்ட், தண்ணீர், சென்ட்ரிங் ஷீட் உள்ளிட்ட கட்டுமான பொருட்களை கடன் வாங்கி பணிகளை செய்தோம். கட்டுமான பணிகள் முடிந்து 2 ஆண்டுகளாக இதுவரை ரூ. 112 கோடி வழங்கப்படாமல் உள்ளது. இதனால், ஒப்பந்ததாரர்களின் குடும்பங்களும், ஒப்பந்ததாரர்களை சார்ந்துள்ள பணி மேற்பார்வையாளர், மேலாளர், டிரைவர் ஆகியோரின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, நிலுவை தொகையை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தினர்.