/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/உடல் உறுப்பு தானம் செய்த வாலிபருக்கு அரசு மரியாதை
UPDATED : அக் 27, 2026 07:18 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:16 PM
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காட்டுமன்னார்கோவில்: உடல் உறுப்பு தானம் செய்த இறந்த வாலிபர் உடலுக்கு ஆர்.டி.ஓ., தலைமையில் அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த திருநாரையூரைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் மகன் வெற்றிச்செல்வன்,37; இவர் கடந்த 24ம் தேதி சிவாயம் அருகே சாலை விபத்தில் சிக்கி ராஜாமுத்தையா அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் உறுப்புகள் தானமாக வழங்கப்பட்டது. பின்னர் அவரது உடல் இறுதி சடங்கிற்காக நேற்று திருநாரையூரில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
அங்க, ஆர்.டி.ஓ., தனலட்சுமி, தாசில்தார் பாலமுருகன், குமராட்சி பொறுப்பு இன்ஸ்பெக்டர் பாபு, எஸ்.ஐ., டைமன்துரை உள்ளிட்டோர் மலர்வளையம் வைத்து அரசு மரியாதை செலுத்தினர்.