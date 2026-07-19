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குதிரை வேகத்தில் செல்லும் அரசு: அமைச்சர் பெருமிதம்

குதிரை வேகத்தில் செல்லும் அரசு: அமைச்சர் பெருமிதம்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:26 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:26 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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சிதம்பரம்: குதிரை வேகத்தில் செல்லும் அரசு என உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கட ரமணன், தெரிவித்தார்.

சிதம்பரம், கொத்தங்குடி பகுதியில் உள்ள, அரசு நவீன அரிசி ஆலை மற்றும் அமுதம் அங்காடியில், உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது ஆலை குறித்து, அதிகாரிகளிடம் பல்வேறு விஷயங்களை கேட்டறிந்தார்.

மேலும் ஆலையின் அருகில், கட்டப்பட உள்ள திருமண மண்டபத்திற்கு, அனுமதி வழங்க கூடாது என கலெக்டருக்கு உத்தரவிட்டார்.

அப்போது பருவகால பணியாளர் சங்கத்தினர் 100 க்கும் மேற்பட்டோர் அமைச்சரை சந்தித்து, தங்களை நிரந்தரம் செய்ய கோரி கோரிக்கை மனு அளித்தனர். மனுவை பெற்றுக்கொண்ட அவர், அது குறித்து முதல்வர் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார். ஆய்வின்போது கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் மற்றும் உணவுத்துறை அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.

அமைச்சர் வெங்கட ரமணன் கூறியதாவது:

நெல் குடோன் நிலை, நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் எங்கெல்லாம் விவசாயிகளுக்கு தேவைப்படுகிறது, எனவும் மழையில் இருந்து நெல் மூட்டைகளை பாதுகாப்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளோம். ஒரு லட்சத்து 30 ஆயிரம் டன் ஏற்கனவே இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆலைகள் அருகில் ஏற்படும் மாசு குறித்தும், முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் விவாதித்துள்ளோம். ஏதாவது தேவைப்பட்டால் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் நிறைவேற்றித்தர இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டேன்.

பருவ கால பணியாளர்கள் சம்பா குருவை நேரத்தில் பருவ கால பணியாளர்கள் பல ஆண்டு காலமாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

அவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வதற்கு மாநிலம் மூலமாக, சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் பணி அமர்த்தலாமா, மாவட்ட அளவில் சீனியாரிட்டிபடி பணி அமர்த்தலாமா என்ற பிரச்சனை நீதிமன்றத்தில் உள்ளது அதை எல்லாம் முடித்துவிட்டு வருங்காலங்களில் என்ன தீர்வு செய்ய முடியுமோ கண்டிப்பாக செய்து தரப்படும்.

தமிழகத்தில் உள்ள நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் சில இடங்களில் கடந்த கால ஆட்சியில் இருந்த ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

அதனால் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நாங்கள் செய்வதை தான் செய்வோம் என்ற ஒரு எண்ணங்களில் செய்கிறார்கள்.

அந்த இடங்களிலும் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் கலந்து ஆலோசனை செய்து, அது போன்ற தவறுகள் எங்கு நடைபெற்று வருகிறதோ அதனை கண்டுபிடித்து லைசென்ஸை கேன்சல் செய்யும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம்.

தேர்தல் வாக்குறுதலில் ரேஷன் பொருட்கள் பாக்கெட்டில் வினியோகம் செய்ய வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளோம் வருங்காலங்களில் அதனை மேற்கொள்ள உள்ளோம்.

மாவட்டத்தில் 201 நேரடி கொள்முதல் நிலையம் உள்ளன. குருவை சாகுபடிக்காக 40 நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. எங்கெல்லாம் குடோன் உள்ள பகுதிகளுக்கு நெல் மூட்டைகளை பாதுகாப்பாக மாற்றி வருகிறோம். மேலும் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு எடுத்து செல்லும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். இது குதிரை வேகத்தில் செல்லும் அரசு. அதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

அரிசி ஆலையின் ஒரு பிரிவு கட்டிடத்தில் உள்ளே செல்லும் பகுதி முற்றிலும் சேதம் ஏற்பட்டு உள்ளே செல்ல முடியா நிலையில், சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து, கம்பிகள் வெளியில் தெரிந்து உடைந்து காணப்பட்டது. அந்த இடத்திற்கு உள்ளே செல்லும் போதும், வெளியில் வரும் போதும் அமைச்சர் மற்றும் கலெக்டர் குதித்தும், கை பிடித்தும் சென்றனர். அதனை பார்த்த அமைச்சர் அதிகாரிகளை கடிந்து கொண்டார்.



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