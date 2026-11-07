மாவட்ட, மாநில போட்டியில் பங்கேற்ற அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு
மாவட்ட, மாநில போட்டியில் பங்கேற்ற அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:44 PM
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சிதம்பரம்: மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்ற மஞ்சக்கொல்லை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
புவனகிரி அளவிலான குறுவட்ட விளையாட்டு போட்டியில், மஞ்சக்கொல்லை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் 14 வயதினர் பிரிவில் மாணவர்கள் மணிஷ், அரிஸ், மாணவிகள் விகாஸ்டி மற்றும் லெக்ஸிதா, 17 வயதினர் பிரிவில் கவின்ராஜ், அரிஸ்ராஜ், 19 வயதினர் பிரிவில் திவாகர், ரமணன், பிரகாஷ், மாணவிகள் எம்.தர்ஷினி, எஸ்.தர்ஷினி வெற்றி பெற்று மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும் குறுவட்ட அளவில் நடந்த கடற்கரை கைப்பந்து போட்டியில் 19 வயதுக்குட்பட்டோர் மாணவர் பிரிவில் சாரதி, வெற்றி துரை பாண்டியன் பங்கேற்று வெற்றி பெற்று மாவட்ட போட்டியில் பங்கேற்றனர். இதே அணி மாநில அளவிலான முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிக்கும் தேர்வாகி சென்னையில் நடந்த போட்டியில் பங்கேற்று விளையாடினர். மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் விளையாட தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவ, மாணவிகளை தலைமை ஆசிரியர் ரவி பாராட்டி பரிசு வழங்கினார். உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் செல்வகனி, ஆனந்தி மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராமசாமி ஆகியோர் வாழ்த்தினர்.