/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வாயிற் கூட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:15 PM
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கடலுார்: கடலுார் அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை எதிரில் அரசு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர் சங்கம் சார்பில் வாயிற் கூட்டம் நடந்தது.
மண்டல தலைவர் ராமமூர்த்தி தலைமை தாங்கினார். சம்மேளன நிர்வாக குழு உறுப்பினர் முனியப்பிள்ளை முன்னிலை வகித்தார். சம்மேளன மாநில துணைத் தலைவர் முரளி கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார். முன்னாள் நிர்வாகி பாஸ்கரன் வாழ்த்தி பேசினார். துணைத் தலைவர்கள் முத்துக்குமரன், செல்வராசு, தமிழ்ச்செல்வன், துணை செயலாளர்கள் ஆரோக்கியதாஸ், சரவணன், சபிபுல்லா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். 1.4.2003க்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன. பொருளாளர் அருள்பாலன் நன்றி கூறினார்.