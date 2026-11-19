சாரணர்களுக்கு ஆளுநர் விருது சிதம்பரத்தில் தேர்வு முகாம்
சாரணர்களுக்கு ஆளுநர் விருது சிதம்பரத்தில் தேர்வு முகாம்
UPDATED : நவ 16, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:54 PM
சிதம்பரம்: கடலூர் மாவட்ட சாரணர்– சாரணியர்களுக்கான ஆளுநர் விருது தேர்வு முகாம் சிதம்பரம் வீனஸ் மெட்ரிக் பள்ளியில் நடந்தது.
கடந்த 13 ம் தேதி துவங்கி மூன்று நாட்கள் நடந்த முகாமில், சிதம்பரம் மற்றும் வடலூர் சாரண மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 36 பள்ளிகளிலிருந்து 135 சாரணர்கள், 96 சாரணியர்கள், 40 ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.
முகாமிற்கு சிதம்பரம் சாரண மாவட்ட தலைவர் குமார் தலைமை தாங்கினார். பள்ளி தாளாளர் ரூபியல் ராணி, நிர்வாக இயக்குநர் அருண், தலைவர் லியோனா, மாவட்ட சாரண ஆணையரகள் முருகையன், சுகிர்தா தாமஸ் முன்னிலை வகித்தனர். சிதம்பரம் சாரண செயலர் பாக்கியராஜ் வரவேற்றார்.
முகாமில் சாரணர் உறுதிமொழி, சட்டம், குறிக்கோள் பாடல்கள், முதலுதவி, மதிப்பீடு, நிலப்படக் கலை, முடிச்சுகள் போடுதல், கூடாரம் அமைத்தல் பாடத்திட்டங்களின் அடிப்படையில் செய்முறை மற்றும் எழுத்துத் தேர்வுகள் நடைபெற்றன.
முதன்மை தேர்வாளர்கள் வேலாயுதம், செந்தில்குமார், சரஸ்வதி, மாலதி நடுவர்களாக பணியாற்றி மாணவர்களின் திறன்களை மதிப்பீடு செய்தனர்.