/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வயிற்று வலி தாங்காமல் பட்டதாரி பெண் தற்கொலை
ADDED : நவ 16, 2026 10:30 PM
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காட்டுமன்னார்கோவில்: வயிற்று வலியால் மனமுடைந்த பட்டாதரி இளம் பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த தெற்கிருப்பைச் சேர்ந்தவர் பழனியப்பன் மகள் யோகேஸ்வரி, 29; எம்.ஏ., பட்டதாரி. திருமணம் ஆகாத இவர், நீண்ட காலமாக தீராத வயிற்று வலி இருந்து வந்தது. பல இடங்களில் சிகிச்சை பெற்றும் குணமாகவில்லை.
இந்நிலையில் இன்று (நவ.,16) காலை மீண்டும் வயிற்று வலி ஏற்பட்டது. அதில் விரக்தியடைந்த அவர் வீட்டிலேயே துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இதுகுறித்து காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.