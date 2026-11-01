சிப்காட் விரிவாக்க திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு கிராமசபை கூட்டத்தில் கும்மியடித்து போராட்டம்
சிப்காட் விரிவாக்க திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு கிராமசபை கூட்டத்தில் கும்மியடித்து போராட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
கடலுார்: சிப்காட் விரிவாக்க திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம சபை கூட்டத்தில் திடீரென கும்மியடித்து பேராட்டம் நடத்தினர். கடலுார் அருகே தியாகவல்லி ஊராட்சியில் உள்ளாட்சி தினத்தையொட்டி கிராம சபை கூட்டம் நொச்சிக்காடு அம்மன் கோவில் வளாகத்தில் நடந்தது. இதற்காக இன்று (நவ.,1) காலை 10 மணி அளவில் அப்பகுதி மக்கள் கோவில் வளாகத்தில் திரண்டனர். தொடர்ந்து துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வெங்கடேசன், வி.ஏ.ஓ., வெங்கடாசலம், வேளாண்மை அலுவலர் இன்பம் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.. அப்போது, அப்பகுதி மக்கள் சிப்காட் விரிவாக்க திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், அரசாணை 165-யை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கூறி, முற்றுகையிட்டு, கும்மி அடித்து திடீரென போராட்டம் நடத்தினர். மேலும் இது தொடர்பாக கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர். இதை கேட்ட அலுவலர்கள், ஏற்கனவே நடந்த கிராம சபை கூட்டங்களில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது.
இப்போதும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுகிறோம். ஆகவே போராட்டத்தை கைவிடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டனர். ஆனால் அவர்கள் , உயர் அதிகாரிகள் வந்து, சிப்காட் விரிவாக்க திட்டத்தை ரத்து செய்வோம் என்று உறுதி அளித்து எழுதி தர வேண்டும் என்று
வலியுறுத்தி, தொடர்ந்து காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பிறகு நில எடுப்பு தாசில்தார்கள் பூபாலசந்திரன், சத்தியன் ஆகியோர் வந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதின் பேரில் கிராம மக்கள் சமாதானம் அடைந்தனர்.