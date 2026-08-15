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﻿ தாத்தாவை வெட்டிய பேரனுக்கு வலை

﻿ தாத்தாவை வெட்டிய பேரனுக்கு வலை

ADDED : ஆக 14, 2026 03:18 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 03:18 AM

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நடுவீரப்பட்டு: தாத்தாவை கத்தியால் வெட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்த பேரனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

கடலுார் அடுத்த கீரப்பாளையம் மேற்கு தெருவை சேர்ந்தவர் அப்பாதுரை,79; இவரது மகன் வழி பேரன் சந்துரு,25; இவர், சம்பவத்தன்று தனது தாத்தா அப்பாதுரையிடம் தனது அக்காவின் திருமண செலவிற்கு ரூ.6 லட்சம் பணம் கேட்டார்.

அதற்கு அப்பாதுரை, தனது சிறிய மகன் ஆனந்தவேலுவிடம் வாங்கி தருவதாக கூறினார். அதில், ஆத்திரமடைந்த சந்துரு, அப்பாதுரையை திட்டி, கத்தியால் வெட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.

அதில் படுகாயமடைந்த அப்பாதுரை, கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இதுகுறித்து நடுவீரப்பட்டு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சந்துருவை தேடிவருகின்றனர்.

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