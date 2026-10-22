கடலுார் மாவட்டத்தின் அடையாளமாக திகழும் ‘கிரீன் டெக்’ மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
கடலுார் மாவட்டத்தின் அடையாளமாக திகழும் ‘கிரீன் டெக்’ மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
UPDATED : அக் 16, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:54 PM
கடலுாரில் கல்வி புரட்சியை நிகழ்த்தி வரும் ‘கிரின் டெக்’ மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மாநகரின் அடையாளமாக திகழ்கிறது. உயர்ந்த கல்வித் தரம், மாணவர்கள் மீதான தனிப்பட்ட கவனம், சமூக சேவை இப்பள்ளியை ஒரு முன்னணி கல்வி நிறுவனமாக மாற்றியுள்ளது. மாணவர்கள் தங்களின் கனவுகளை அடைவதற்கான ஒரு அடித்தளம் மற்றும் சமூகத்தில் சிறப்பாக விளங்கும் பாரம்பரியத்தையும், புதுமையையும் இணைக்கும் இப்பள்ளியானது கடலுார் கஸ்டம்ஸ் சாலையில் அமைந்துள்ளது. இங்கு கற்றல் துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த இயக்குநர்களை முழுநேர ஆசிரியர்களாக கொண்டு செயல்படுகிறது.
பள்ளியின் தலைவர் ராஜாமணி, தாளாளர் அய்யப்பன் (கணினி அறிவியல் துறை), பொருளாளர் ராமலிங்கம், செயலாளர் நஜ்முதின் (வேதியியல் துறை), ஆலோசகர் ஆசைத்தம்பி, இயக்குநர்கள் உபைதுார் ரஹ்மான் (இயற்பியல் துறை), செந்தில்குமார் (உயிரியல் துறை), கார்மேல் வின்சென்ட் (கணிதத் துறை), அரவிந்த் (ஆங்கிலத் துறை), முதல்வர் சுகந்தி மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஆகியோரின் மேற்பார்வையில் அர்பணிப்புடன் இப்பள்ளி சிறப்பாக செயல்படுகிறது.
பள்ளி துவங்கிய ஆண்டு முதலே மாணவர் நலன் ஒன்றே குறிக்கோள் என்ற நோக்கில் செயல்படுகிறது. இப்பள்ளியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 மற்றும் பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வில் 100 சதவீதம் தேர்ச்சியை தக்க வைத்து வருகிறது. கடந்த கல்வியாண்டில் நடந்த பிளஸ் 2 தேர்வில் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்தது. 10ம் வகுப்பு தேர்வில் 98 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்தனர்.
இப்பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித்திறன் மற்றும் ஆளுமை வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.கல்வி, விளையாட்டு, கலை, இலக்கியம் மற்றும் சமூகப்பணிகளில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்கி பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர். மரக்கன்று நடுதல், சுற்றுச்சுழல் பாதுகாப்பு, சுகாதார விழிப்புணர்வு, சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக நலன் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று சிறப்பித்துள்ளனர். ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வழிகாட்டியாக மட்டும் இல்லாமல் அவர்களின் திறமைகளை மேம்படுத்தி தேசத்தின் துாண்களாக விளங்கும் வகையில் அர்பணிப்புடன் செயல்படுகின்றனர். பள்ளியில் புத்தகக் கல்வியோடு சேர்த்து மாணவர்கள் பிறகலைகளிலும் சிறந்து விளங்க கராத்தே, வில்வித்தை, செஸ், சிலம்பம் போன்ற பயிற்சிகளும், ஓவியம், வாய்ப்பாட்டு, கீபோர்டு, பரதம், மேற்கத்திய நடனம் போன்ற கலைகளும் கற்றுதரப்படுகிறது.மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி கல்வியில் கவனம் செலுத்த யோகா பயிற்சியும், கணிதத்தில் சிறந்து விளங்க அபாகஸ் , வேதிக் கணிதமும் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது.
மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தில் சிறப்பாக எழுதவும், பேசவும் ஐ.வி.சி., நிறுவனத்துடன் இணைந்து சிறந்த முறையில் ஆங்கில பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இவற்றின் மகுடமாக போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்க ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் மாணவர்களுக்கு சிறந்த முறையில் பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது. மெல்ல கற்கும் மாணவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தி கற்பிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் அறிவியல் கண்காட்சி நடத்தி புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகளை சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து மாணவர்களின் விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு ஊக்கப்படுத்தப்படுகின்றனர். எல்.கே.ஜி., மற்றும் யூ.கே.ஜி., குழந்தைகளுக்கு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் மூலமும், புதுச்சேரி கல்வி முறையிலும் பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது. அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சிறப்பான, பாதுகாப்பான, ஜி.பி.எஸ்., வசதி கொண்ட வாகன வசதி, சுத்தமான குடிநீர் வசதி, காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள், நன்கு பயிற்சி பெற்ற அனுபவமிக்க ஆசிரியர்கள், விளையாட்டு மைதானம் என பல சிறப்புகளை இப்பள்ளி பெற்றுள்ளது. மாணவர்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கவும், சமுதாயத்தில் தன்னம்பிக்கையோடும், தைரியத்தோடும் செயல்படவும், ஒழுக்கம் மற்றும் கல்வி இரண்டிலும் சிறந்து விளங்க பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. சரியான மனநிலையை வளர்ப்பது தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கும், வெற்றிக்கும் முக்கியமாகும். அதன்படி மாணவர்களின் கற்றல் திறனுக்கு ஏற்ப பல்வேறு கற்பித்தல் உத்திகளை பயன்படுத்தி கற்பிக்கப்படுகிறது. பள்ளி நிர்வாகம் கல்வியுடன் ஒழுக்கம் மற்றும் மனிதநேயப் பண்புகளையும் மாணவர்களிடம் வளர்த்து வருவதால் பெற்றோர்கள் மற்றம் பொதுமக்கள் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளனர்.