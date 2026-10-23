விருத்தாசலம் ரயில்வே ஜங்ஷனில் பயணிகளிடம் குறைகேட்பு கூட்டம்
விருத்தாசலம் ரயில்வே ஜங்ஷனில் பயணிகளிடம் குறைகேட்பு கூட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:09 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் ரயில்வே ஜங்ஷனில் ஜன் சம் வாத் 2026 திட்டத்தின் கீழ், பயணிகளிடம் குறை கேட்பு கூட்டம் நடந்தது.
இதில், திருச்சி முதுநிலை இயக்கவியல் கோட்ட மேலாளர் ரமேஷ் பாபு, பயணிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார். அப்போது, மாவட்ட மக்கள் சென்னைக்கு சென்று வருவதற்கு, விழுப்புரம் – தாம்பரம் பாசஞ்சர் ரயிலை விருத்தாசலம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும். கழிவறைக்கு அதிக கட்டணம் வசூல் செய்வதை தடுக்க வேண்டும்.
விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்திற்கு பயணிகளை வழியனுப்ப வரும் உறவினர்களின் வாகனங்களுக்கு, ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் அபராதம் விதிப்பதை தடை செய்ய வேண்டும்.
விருத்தாசலத்தில் அமைந்துள்ள தென்னக ரயில்வே பைக் ஸ்டேன்டில் வாகனங்களுக்கு முன்பணம் பெறுவதை தடுக்க வேண்டும். என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை, இந்து வியாபாரிகள் நல சங்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பாஸ்கர், விருத்தாசலம் நகர நிர்வாகி முருகானந்தம் மற்றும் பயணிகள் பலர் புகார் தெரிவித்தனர்.
புகாரின் பேரில் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கோட்ட மேலாளர் ரமேஷ் பாபு உறுதியளித்தார்.
அதன்பின், ரயிலில் இருந்து இறங்கி சென்ற பயணிகள் மற்றும் ரயிலுக்காக காத்திருந்த பயணிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
அப்போது நிலைய மேலாளர் மில்கேஷ்குமார் மீனா, போக்குவரத்து ஆய்வாளர் அரவிந்த், சுகாதார ஆய்வாளர் வசந்த் உடனிருந்தனர்.