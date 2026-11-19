கோவிலில் நகை பணம் திருடிய ரவுடிகள் உட்பட மூவருக்கு ‘குண்டாஸ்’
கோவிலில் நகை பணம் திருடிய ரவுடிகள் உட்பட மூவருக்கு ‘குண்டாஸ்’
UPDATED : நவ 18, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:52 PM
பெண்ணாடம்: கோவில் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருடிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மூவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாய்ந்தது.
பெண்ணாடம் அடுத்த இறையூரில் கடந்த மாதம் பெரிய நாயகி அம்மன் கோவிலின் பூட்டை உடைத்து பணம், நகையை மர்மநபர்கள் நால்வர் திருடிச் சென்றனர். இதுகுறித்து பெண்ணாடம் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன் மற்றும் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, பெண்ணாடம், சோழன் நகர் மகாலிங்கம் மகன் ரவுடி சுக்கு (எ) சூரியமூர்த்தி,29; சீனிவாசன் மகன் ரவுடி மொட்ட கார்த்தி (எ) கார்த்திகேயன்,31, இளையராஜா மகன் கார்த்திக்ராஜா, 28, பாண்டியன் மகன் செல்வம், 29, ஆகியோரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இவர்களில் சூரியமூர்த்தி, கார்த்திகேயன், கார்த்திக்ராஜா ஆகியோரின் தொடர் குற்ற நடவடிக்கையை தடுக்கும் பொருட்டு எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா பரிந்துரையை ஏற்று, மூவரையும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் ஓராண்டு சிறையில் அடைக்க கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவு நகலை கடலார் சிறையில் உள்ள மூவரிடயம் பெண்ணாடம் போலீசார் நேற்று வழங்கினர்.