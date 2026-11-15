விருதை அருகே காய்ச்சலில் சிறுமி பலி சுகாதார குழுவினர் விசாரணை
விருதை அருகே காய்ச்சலில் சிறுமி பலி சுகாதார குழுவினர் விசாரணை
UPDATED : நவ 14, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:12 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறுமி இறந்தது குறித்து சுகாதார குழுவினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் அடுத்த சின்னகண்டியங்குப்பம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஜெகன். சுமைதுாக்கும் தொழிலாளி. இவரது மனைவி கார்குழலி. இவர்களுக்கு வானஸ்ரீ, ஜெயஸ்ரீ, யுவஸ்ரீ ஆகிய மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், இவரது மூன்றரை வயதில் உள்ள மூன்றாவது பெண் குழந்தை யுவஸ்ரீக்கு, கடந்த 11ம் தேதி காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. மறுநாள் காய்ச்சல் அதிகரிக்கவே, அன்று இரவு 11:00 மணிக்கு விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு முதலுதவி அளிந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் 13ம் தேதி மேல் சிகிச்சைக்காக சிதம்பரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
அங்கு, தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறுமி யுவஸ்ரீ நேற்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் தந்தை கூறுகையில், விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் எங்களுக்கு போதிய சிகிச்சை அளிக்கவில்லை. டெங்கு காய்ச்சல் இருப்பதை அவர்கள் கூறவில்லை. மேல்சிகிச்சைக்காக செல்லும்போது, சேத்தியாதோப்பு அருகே ஆம்புலன்ஸ் பழுதாகி நின்றது. அதன்பின், புவனகிரியில் இருந்த ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு மகளை கொண்டு சென்றோம். இதனால், காலதாமதம் ஏற்பட்டது. சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் எனது மகளுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் இருப்பதாக கூறினர்.
மருத்துவர்களின் அலட்சிய போக்கால் எனது மகள் இறந்துள்ளார் என கண்ணீர் மல்க கூறினார்.
சிறுமி இறந்ததை அறிந்த மங்கலம்பேட்டை வட்டார சுகாதார குழுவினர் கிராமத்தில் முகாமிட்டு சிறுமி டெங்கு காய்ச்சலில் இறந்தாரா என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், அப்பகுதியில் சுகாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். காய்ச்சலில் சிறுமி இறந்த சம்பவம் கிராம மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.