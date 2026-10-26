/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கனமழையால் குறைந்தது பஸ் போக்குவரத்து
ADDED : அக் 25, 2026 07:26 PM
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கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் இன்று (அக்.,25) பெய்த கனமழையால் பஸ் போக்குவரத்து வெகுவாக குறைந்ததால் பயணிகள் அவதிப்பட்டனர்.
கடலுார் மாவட்டத்தில் கடந்த 3 தினங்களாக நாட்களாக பரவலான மழை பெய்து வருகிறது. வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் கடலுார் மாவட்டத்தில் இன்று கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. அதனால் பெரும்பாலான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இடைவிடாமல் பெய்த மழை காரணமாக பஸ் போக்குவரத்து குறைவாக இயக்கப்பட்டது.
பயணிகள் வருகை குறைவானதால் அரசு போக்குவரத்துக்கழக பஸ்களும் குறைவாகவே இயக்கப்பட்டன. அதேபோல தனியார் பஸ்கள் பல இடங்களில் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன.