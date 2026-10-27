/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மாவட்டத்தில் கனமழை 21 வீடுகள் இடிந்து சேதம்
ADDED : அக் 26, 2026 08:11 PM
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கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் பெய்த கன மழையால் 21 குடிசை வீடுகள் இடிந்து சேதமானது. வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் கடலுார் மாவட்டத்தில் நேற்று (அக்.,25) அதிகாலை முதல் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. மழை காரணமாக நீர் நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன.
இன்று (அக்.,26) காலை முதல் விட்டு விட்டு லேசான மழை பெய்தது. தாழ்வான குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது.
கனமழை காரணமாக கடலுார் தாலுகாவில் 8, வேப்பூர்–4, புவனகிரி மற்றும் திட்டக்குடியில் தலா 3, ஸ்ரீமுஷ்ணம்–2 மறஅறும் சிதம்பரத்தில் 1 வீடு என மொத்தம் 21 குடிசை வீடுகள் பகுதியளவு இடிந்து சேதமானது.
குள்ளஞ்சாவடி அடுத்த வழுதலம்பட்டில் உள்ள கோழி பண்ணையில் மழை நீர் சூழ்ந்ததில், 246 கோழிகள் இறந்தன.