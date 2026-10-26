விடிய விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழை: இரவில் மின்தடை; பல இடங்களில் குடிநீர் வினியோகம் கட்
விடிய விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழை: இரவில் மின்தடை; பல இடங்களில் குடிநீர் வினியோகம் கட்
ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM
கடலூர்: கடலுார் மாவட்டத்தில் விடிய விடிய பெய்த கனமழையால் நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன. தண்ணீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் வடிய வைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.
மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24ம் தேதி சராசரியாக 15.56 மி.மீ., மழை பெய்தது.
நேற்று (அக்.,24) காலை முதல் இன்று (அக்.,25) காலை வரை பெய்த மழையளவு (மி.மீ):
தொழுதுார் 110.20, லக்கூர் 103, வேப்பூர் 85, கடலுார் 75.50, கலெக்டர் அலுவலகம் 75.20, காட்டுமயிலுார் 70, வானமாதேவி 55, எஸ்.ஆர்.சி., குடிதாங்கி 55, பண்ருட்டி 52, கீழ்ச்செருவாய் 50, பெலாந்துறை 48.40, மேமாத்துார் 47, குப்பனத்தம் 37, விருத்தாச்சலம் 28, காட்டுமன்னார்கோவில் 27, கொத்தவாச்சேரி 26, பரங்கிப்பேட்டை 24.40, வடக்குத்து 22, புவனகிரி 16, ஸ்ரீமுஷ்ணம் 15.10, சிதம்பரம் 14.20, அண்ணாமலைநகர் 14, சேத்தியாதோப்பு 12.20, லால்பேட்டை 12, குறிஞ்சிப்பாடி, 10; என மழை பதிவாகி உள்ளது.
இதில் அதிகபட்சமாக தொழுதுாரில் 110.20 மி.மீட்டரும், குறைந்த பட்சமாக குறிஞ்சிப்பாடியில் 10 மி.மீட்டரும், என மாவட்டத்தில் சராசரியாக 43.37 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது.
கனமழை காரணமாக பல இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது. மின்தடை உடனடியாக சரி செய்யப்படாததால் கிராமப்புறங்களில் குடிநீர் வினியோகம் தடைபட்டது.
கடலுாரில் கனமழை காரணமாக குப்பங்குளம், வண்ணான்குட்டை, கோண்டூர், குடிகாடு போன்ற பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதை அகற்றுவதற்கு கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் ஆய்வு செய்தார். குடிகாடு, குப்பங்குளம் போன்ற இடங்களில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை மோட்டார் பம்ப் செட் மூலம் வடியவைக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மேலும் திருப்பாதிரிப்புலியூர் லாரன்ஸ்ரோடு சுரங்கப்பாதை, கூத்தப்பாக்கம் மெயின்ரோடு, வண்ணாரப்பாளையம் நான்குமுனை சந்திப்பு, கே.என்.பேட்டை, எம்.புதுார் புறவழிச்சாலை, துறைமுகம் மீன்மார்க்கெட், பாடலீஸ்வரர் கோவில் வளாகம் உட்பட பல்வேறு தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கியது. தேங்கி நின்ற மழைநீரில் வாகனங்கள் ஊர்ந்து சென்றன.
விபத்து அபாயம்
விழுப்புரம்–நாகப்பட்டினம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆங்காங்கே ஒன்றரை அடி ஆழம் வரை தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது.
தண்ணீர் வடிய வழியில்லாததால் வாகனங்கள் ஊடுருவி செல்வதால் ஏற்படும் பிளவில் தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. இதில் வேகமாக வரும் வாகனங்கள் தண்ணீரில் செல்லும்போது, வாகனத்தின் திசை மாறி விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே தேசிய நெடுஞ்சாலை அதிகாரிகள் தண்ணீர் தேங்கும் இடங்களில் உடனடியாக வடிய வைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.