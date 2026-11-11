பு.முட்லுார் ஜவகர் பள்ளி சார்பில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு உதவி
பு.முட்லுார் ஜவகர் பள்ளி சார்பில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு உதவி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:21 AM
சிதம்பரம்: பு.முட்லுார் ஜவகர் மெட்ரிக் பள்ளி சார்பில் தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு துாய்மை பணியாளர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் பு.முட்லூர், மஞ்சக்குழி, ஆதிவராகநல்லூர் ஊராட்சிகளின் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை, சூட்கேஸ், பட்டாசு மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி நிறுவனர் மதியழகன் தலைமை தாங்கினார். பிரியங்கா நவீன், ஹாசினி கார்த்திக் முன்னிலை வகித்தனர். சுமதி மதியழகன் வரவேற்றார். பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றிய பி.டி.ஓ., க்கள் ஆனந்தன், பாபு ஆகியோர் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சியில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் வெங்கடேசன், பள்ளி வளர்ச்சி குழு அப்துல்கலாம், முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் ஜெயசீலன், பள்ளி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் நமச்சிவாயம், துணை முதல்வர் தசரதன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
பள்ளி வளர்ச்சி குழு பன்னீர்செல்வம் நன்றி கூறினார்.