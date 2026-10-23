உயர்கல்வி அமைச்சருக்குக சிதம்பரத்தில் வரவேற்பு

UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:09 PM
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் வருகை தந்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதனுக்கு காங்., சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
சிதம்பரம் அடுத்த சி.முட்லூரில் உள்ள அரசு கல்லூரியில் நடந்த பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்த தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதனுக்கு, சிதம்பரம் வடக்கு மெயின் ரோடு அம்பேத்கர் சிலை அருகே காங்., மாநில துணைத்தலைவர் மணிரத்தினம் தலைமை வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
நிகழ்வில், தெற்கு மாவட்ட தலைவர் சித்தார்த்தன், முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் விஜயசுந்தரம், நிர்வாகிகள் செந்தில்குமார், பாலச்சந்தர், சவுந்திரபாண்டியன், கமலக்கண்ணன், அரவிந்த், மணிமொழி, சங்கர், ஜெயசீலன், அண்ணாதுரை, அமிர்தலிங்கம் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.