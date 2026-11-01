சிப்காட் விரிவாக்கத்தை கண்டித்து கடலில் மனித சங்கிலி போராட்டம்
சிப்காட் விரிவாக்கத்தை கண்டித்து கடலில் மனித சங்கிலி போராட்டம்
ADDED : அக் 31, 2026 08:29 PM
கடலுார்: கடலுார் சிப்காட் விரிவாக்கம் செய்வதை கண்டித்து பொதுமக்கள் கடலில் இறங்கி மனித சங்கிலி போராட்டம் நடத்தினர்.
கடலுார் சிப்காட்டை விரிவாக்கம் செய்ய, நொச்சிக்காடு, தியாகவல்லி பகுதியில் நிலம் கையகப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இத்திட்டத்தால் விவசாயம் பாதிக்கும் என்பதால் கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர்.
அதன் ஒருபகுதியாக இன்று (அக்.,31) பொதுமக்கள், விவசாயிகள், அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் என பலர் நொச்சிக்காடு கடற்கரையில், கையில் கருப்பு கொடி ஏந்தி கடலில் இறங்கி மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களை, போலீசார் உடனடியாக கரைக்கு திரும்ப அறிவுறுத்தினர். அதனையேற்று அனைவரும் கரை திரும்பினர். அவர்களிடம் போலீசார் மற்றும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதை ஏற்று போராட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டனர்.